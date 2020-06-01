В Севске суд вынес приговор браконьеру

Севский раойнный суд вынес приговор жителю Севска, признанному виновным в браконьерстве. Об этом во вторник сообщила областная прокуратура.

Было установлено, что подсудимый 30 марта ловил рыбу сетями на месте нереста в реке Марица. Лов сетями во время нереста запрещен.

Ущерб от браконьерства был оценен в 9400 рублей.

Вину осужденный признал и ущерб возместил. Суд приговорил его к 70 часам обязательных работ.