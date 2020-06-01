В поселке Чайковичи горел частный дом

В Брянске поздним вечером вторника был ликвидирован пожар на улице Мирная в Бежицком районе. Об этом сообщило ГУ МЧС по Брянской области.

Сообщение о пожаре в поселке Чайковичи поступило дежурному в 21:49 вторника.

Прибывшие на место пожарные расчеты увидели, что горел частный двухэтажный дом.

Поэжарные запросили подмогу и приступили к тушению.

В 22:28 пожар удалось локализовать, а еще через семь минут полностью ликвидировать.

Пострадавших нет, причины выясняются.