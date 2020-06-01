В аварии на Дятьковской трассе получил тяжелые травмы молодой водитель

Утром вторника на 9-м километре Дятьковской трассы случилась авария, в которой получил травмы водитель 18 лет. Об этом в среду сообщило региональное УМВД.

В районе 8 утра вторника «Газель», которая ехала от Дятькова в Брянску, не уступила на повороте дорогу ВАЗ-21150. От удара ВАЗ вылетел на встречную полосу и столкнулся еще с одной машиной. Водитель ВАЗа 18 лет был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Всего за вчерашний день в регионе случилось три ДТП с пострадавшими. В Злынке на пересечении улиц Коммунальной и Кирова водитель ВАЗ-21114, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступила дорогу ЗАЗ Шанс. Водитель ВАЗа получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибла теменную кость и находится в больнице.

А в Брянске на Союзной улице водитель Черри Фора, ехавший по Комсомольской, сбил на нерегулируемом перекрестке подростка 17 лет. Пострадавший получил перелом и ссадины.