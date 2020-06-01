Полицейские Брянщины пошерстили черных копателей
В УМВД по Брянской области подвели итоги специоперации по выявлению фактов незаконного хранения оружия, взрывчатки и боеприпасов. Улов полицейских составили 43 случая хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ без соответствующего разрешения.
Несколько подозреваемых в хранении или сбыте оружия оказались черными копателями. В доме жителя Володарского района Брянска под кроватью найдены винтовки СВТ и Мосина с глушителем, ружье ТОЗ-64, 63 патрона и штык-нож. У другого черного копателя в Брасовском районе изъяли гранаты, снаряд калибром 40 мм, 217 разнокалиберных патронов времен войны, порох и 13 штыков. А житель Бежицы, у которого нашли винтовку, 23 патрона к ней и фрагменты оружия времен войны, признался, что купил фаргменты фронтового оружия у брата, который нашел их в лесу.
Житель Пограского района незаконно хранил с 2003 года обрез, который купил у односельчанина.
Всего были изъяты 15 единиц оружия, более 600 боеприпасов, свыше 3,5 кг взрывчатки и девять взрывных устройств. А четверо жителей региона сдали незаконно хранимые оружие и боеприпасы добровольно.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
4 июня в подписке more.tv в видеосервисе Wink состоится долгожданная премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой в главной роли. В день премьеры зрители увидят сразу два первых эпизода, далее серии будут выходить раз в неделю по четвергам. Сериал создан силами кинокомпаний «НМГ Студия» и «Марс Медиа».
В Брянском регионе Московской железной дороги продолжается летняя ремонтно-путевая кампания, направленная на обеспечение безопасности и надежности движения поездов.
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации ремонтной программы за четыре месяца 2020 года. Ключевые мероприятия документа компании выполняют с превышением плановых показателей.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.