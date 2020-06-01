Полицейские Брянщины пошерстили черных копателей

В УМВД по Брянской области подвели итоги специоперации по выявлению фактов незаконного хранения оружия, взрывчатки и боеприпасов. Улов полицейских составили 43 случая хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ без соответствующего разрешения.

Несколько подозреваемых в хранении или сбыте оружия оказались черными копателями. В доме жителя Володарского района Брянска под кроватью найдены винтовки СВТ и Мосина с глушителем, ружье ТОЗ-64, 63 патрона и штык-нож. У другого черного копателя в Брасовском районе изъяли гранаты, снаряд калибром 40 мм, 217 разнокалиберных патронов времен войны, порох и 13 штыков. А житель Бежицы, у которого нашли винтовку, 23 патрона к ней и фрагменты оружия времен войны, признался, что купил фаргменты фронтового оружия у брата, который нашел их в лесу.

Житель Пограского района незаконно хранил с 2003 года обрез, который купил у односельчанина.

Всего были изъяты 15 единиц оружия, более 600 боеприпасов, свыше 3,5 кг взрывчатки и девять взрывных устройств. А четверо жителей региона сдали незаконно хранимые оружие и боеприпасы добровольно.