В Брянске предстанет перед судом адвокат из Санкт-Петербурга

Следователи СУ СКР по Брянской области подготовили к передаче в суд уголовное дело по обвинению в особо крупном мошенничестве адвоката из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба управления.

По версии следствия, обвиняемый в марте выполнял функцию адвоката находившегося под следствием начальника отдела по расследованию организованной преступности в сфере экономики СЧ СУ регионального УМВД, получил от родственника подследственного 5 млн рублей под предлогом передачи взятки за прекращение уголовного дела. Однако при получении денег его взяли с поличным оперативники регионального УФСБ.