Водитель из Новозыбкова, по вине которого пострадала пассажирка, получил реальный срок

Приговор в отношении водителя из Новозыбковского района, по вине которого пострадала пассажирка, вступил в законную силу. Об этом в среду сообщила прокуратура Брянской области.

Суд установил, что 7 февраля подсудимый управлял машиной, которая следовала по трассе между Новозыбковом и Белым Колодезем. За рулем он находился пьяным и ехал с превышением скорости.

При выполнении поворота он отвлекся от управления машиной, и та из-за этого съехала в кювет, где перевернулась. В аварии пострадала пассажирка, находившаяся на заднем сидении. Она получила множетсвенные переломы, травматический шок и вывихнула бедро.

Суд приговорил его трем годам лишения свободы и на два с половиной года лишил прав. Попытка смягчить приговор, обжаловав в областном суде, успеха не имела.