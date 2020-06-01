Блогера Коломейцева лишили слова в суде
На очередном заседании суда по делам в отношении блогера Александра Коломейцева подсудимый был лишен слова после того, как его реплики в ходе заседания были расценены как «хамские».
Выступить в суде над блогером в среду смог только представитель обвинения, запросивший для подсудимого один год и десять месяцев лишения свободы.
Коломейцев проходит как обвиняемый по пяти угловным делам. Ему инкриминируются, в частности, нанесение побоев, оскорбление представителя власти, нарушение неприкосновенности частной жизни.
Ранее мы сообщали, что вероятность вынесения Коломейцеву приговора предполагалась уже в среду. Теперь ожидается, что приговор ему суд вынесет в пятницу.
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