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Блогера Коломейцева лишили слова в суде

Опубликовано Сегодня, 15:46

На очередном заседании суда по делам в отношении блогера Александра Коломейцева подсудимый был лишен слова после того, как его реплики в ходе заседания были расценены как «хамские».

Выступить в суде над блогером в среду смог только представитель обвинения, запросивший для подсудимого один год и десять месяцев лишения свободы.

Коломейцев проходит как обвиняемый по пяти угловным делам. Ему инкриминируются, в частности, нанесение побоев, оскорбление представителя власти, нарушение неприкосновенности частной жизни.

Ранее мы сообщали, что вероятность вынесения Коломейцеву приговора предполагалась уже в среду. Теперь ожидается, что приговор ему суд вынесет в пятницу.

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