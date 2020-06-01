Суд приговорил брянского трансгендера Мишель к исправительным работам
Брянский районный суд вынес приговор трансгендеру Мишель. Об этом сообщило издание «7х7» со ссылкой на подругу и организатора кампании в защиту осужденной Ладу Преображенскую.
Осужденную приговорили к двум годам исправительных работ и штрафу 50 тысяч рублей.
Мишель обвинялась в публикации во ВКонтакте эротических картинок. на которых эксперты нашли изображения несовершеннолетних. Прокурор запросил для нее четыре года колонии и штраф 150 тысяч рублей.
Ранее Мищель была приговорена к трем годам колонии, но областной суд отменил приговор, постановил выпустить Мишель из следственного изолятора и передал дело на рассмотрение другому судье.
Фото Лады Преображенской.
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