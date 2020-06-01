Суд приговорил брянского трансгендера Мишель к исправительным работам

Брянский районный суд вынес приговор трансгендеру Мишель. Об этом сообщило издание «7х7» со ссылкой на подругу и организатора кампании в защиту осужденной Ладу Преображенскую.

Осужденную приговорили к двум годам исправительных работ и штрафу 50 тысяч рублей.

Мишель обвинялась в публикации во ВКонтакте эротических картинок. на которых эксперты нашли изображения несовершеннолетних. Прокурор запросил для нее четыре года колонии и штраф 150 тысяч рублей.

Ранее Мищель была приговорена к трем годам колонии, но областной суд отменил приговор, постановил выпустить Мишель из следственного изолятора и передал дело на рассмотрение другому судье.

Фото Лады Преображенской.