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Жителя Севска будут судить за махинации с чернобыльскими выплатами

Опубликовано Сегодня, 08:00

В Севске передали мировому судье дело по обвинению местного жителя 22 лет в махинациях при получении чернобыльских выплат.

По версии следствия, обвиняемый, пользуясь тем, что зарегистрирован по месту жительства в зоне, пострадавшей от аварии, подал заявление на чернобыльские выплаты, однако фактически там не проживал.

Обвиняемому инкриминируется незаконное получение 8400 рублей.

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