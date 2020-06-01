Жителей Климовского района будут судить за попытку убийства таксиста

Прокуратура Климовского района предала в районный суд дело по обвинению в попытке убийства и ограбления водителя такси двух местных жителей.

По версии следствия, обвиняемые хотели убить таксиста и завладеть его автомобилем, но не смогли этого сделать по независящим от них причинам.

Один из фигурантов дела обвиняется также в серии квалифицированных краж у жителей района.