В Дятьковском районе у пенсионерки сожгли баню

В Дятьковском районе полицейские предъявили обвинение местному жителю, подозреваемому в поджоге бани своей пожилой родственницы. По версии следствия, он сделал это, чтобы отомстить ей за постоянные нотации.

В поселке Ивот Дятьковского района сгорела баня на участке местной жительницы 89 лет. Спасти постройку прибывшие на вызов пожарные не смогли. А проведенная ими экспертиза показала, что причиной возгорания стал поджог.

Под подозрение в причастности к преступлению первым попал родственник потерпевшей 89 лет, с которым пенсионерка, как пояснила она полицейским, постоянно ругалась за разгульный образ жизни.

По версии следствия, обвиняемый, будучи пьяным, развел в предбаннике костер, а сам спрятался на чердаке сарая и наблюдал за суетой на участке и тем, как огонь уничтожает строение.