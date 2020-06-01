Житель Брянщины попался ГИБДД с поддельными правами

Сотрудники ДПС на Брянщине выявили факт использования поддельных водительских прав жителем региона. Об это в среду сообщило региональное УМВД.

Патрульные остановили для проверки автомобиль на территории поселка Любохна в Дятьковском районе и выявили отсутствие страховки. При дальнейшем оформлении водитель предъявил удостоверение, проверка которого по федеральной базе показало, что документ выписан на человека с другими персональными данными и живущего в Москве.

По версии следствия, подозреваемый признался, что давно научился водить самостоятельно и не хотел тратить время на учебу в автошколе и сдачу экзаменов. А будучи в Москве, наткнулся на объявление с предложением недорого купить права и, заплатив 30 тысяч рублей, воспользовался предложением.

Дело в ближайшее время рассмотрит суд. Обвиняемому грозит до года лишения свободы за использование поддельного документа.