Житель Брянщины попался ГИБДД с поддельными правами
Сотрудники ДПС на Брянщине выявили факт использования поддельных водительских прав жителем региона. Об это в среду сообщило региональное УМВД.
Патрульные остановили для проверки автомобиль на территории поселка Любохна в Дятьковском районе и выявили отсутствие страховки. При дальнейшем оформлении водитель предъявил удостоверение, проверка которого по федеральной базе показало, что документ выписан на человека с другими персональными данными и живущего в Москве.
По версии следствия, подозреваемый признался, что давно научился водить самостоятельно и не хотел тратить время на учебу в автошколе и сдачу экзаменов. А будучи в Москве, наткнулся на объявление с предложением недорого купить права и, заплатив 30 тысяч рублей, воспользовался предложением.
Дело в ближайшее время рассмотрит суд. Обвиняемому грозит до года лишения свободы за использование поддельного документа.
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