В Злынковском районе случилось пьяное ДТП с пострадавшими

В Злынковском районе случилось ночное пьяное ДТП, в котором пострадал водитель. Об этом в четверг сообщило региональное управление МВД.

По предварительной информации, водитель иномарки 36 лет, будучи пьяным. ехал по трассе Сновское — Рогов — Вербовка. Не справившись с управлением при повороте на перекрестке в форме буквы Т, он слетел в кювет и врезался в дерево.

Водитель и пассажир 50 лет, ехавшие непристегнутыми, получили переломы и находятся в больнице.