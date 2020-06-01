На улице Дуки в ДТП пострадала женщина
На улице Дуки в Брянске случилось ДТП, в котором пострадала женщина-водитель. Об этом в четверг сообщило управление МВД по Брянской области.
По предварительной информации, пострадавшая выезжала на улицу Дуки с поворотом налево в сторону проспекта Ленина с прилегающей территории и не уступила дорогу следовавшему в правом ряду автомобилю. Это стало причиной столкновения.
Водитель госпитализирована, у нее диагностирован перелом верхней и нижней ветви лонной кости.
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