В Стародубском районе полицейским попались два браконьера
Участковые в Стародубском районе во время профилактического объезда местных водоемов задержали двух предполагаемых браконьеров.
По предварительной версии, житель поселка Красный и его приятель из хутора Дружковщина ночью приехали на машине на берег водоема в окрестностях поселка, ловили рыбу сетчатыми ловушками, которые принято называть жаки, и до приезда полицейских успели поймать около десяти карасей, линей и щук.
Изъятые рыба и шесть ловушек отправлены на экспертизу. От ее результатов будет зависеть перспектива возбуждения уголовного дела о браконьерстве. Подозреваемым грозит до двух лет колонии.
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