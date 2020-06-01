В Стародубе оштрафовали сотрудника коммунального предприятия

Мошенники обманывают смолян в интернете и по телефону.

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Прокурорская проверка на предприятии показала, что в марте сотрудник МУПа допустил сброс неочищенных канализационных стоков в реку Бабинец.

В Стародубе областной департамент природных ресурсов и экологии оштрафовал старшего мастера канализационных сетей местного коммунального МУП. Об этом сообщила в четверг областная прокуратура.

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