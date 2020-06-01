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В Новозыбкове вынесли приговор убийце

Опубликовано Сегодня, 18:30

В Новозыбкове районный суд приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима местную жительницу 57 лет. Об этом в четверг сообщила областная прокуратура.

Женщина была признана виновной в убийстве собственного сына.

Суд установил, что обвиняемая в февраля выпивала вместе с потерпевшим, поругалась с ним и во время ссоры ударила его ножом в грудь. От полученной раны мужчина умер на месте.

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