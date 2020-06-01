В Новозыбкове вынесли приговор убийце
В Новозыбкове районный суд приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима местную жительницу 57 лет. Об этом в четверг сообщила областная прокуратура.
Женщина была признана виновной в убийстве собственного сына.
Суд установил, что обвиняемая в февраля выпивала вместе с потерпевшим, поругалась с ним и во время ссоры ударила его ножом в грудь. От полученной раны мужчина умер на месте.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» запустил пилотный проект умного магазина в торговой сети «Гулливер» в Ульяновске. Решение умного магазина внедряется на основе продукта Retail Hub, предназначенного для автоматизации бизнес-процессов и повышения качества обслуживания покупателей.
В Брянском регионе Московской железной дороги продолжается летняя ремонтно-путевая кампания, направленная на обеспечение безопасности и надежности движения поездов.
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации мероприятий по пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии за 4 месяца 2020 года.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.