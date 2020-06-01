Житель Гордеевки подозревается в избиении супруги

В Гордеевке полиция подозревает местного жителя в избиении собственной жены. Об этом в пятницу сообщило УМВД по Брянской области.

По версии следствия, после драки с мужем женщина попала в больницу с повреждениями средней тяжести, но врачам сказала, что якобы получила бытовые травмы. О случившемся участковому рассказал ее родственник.