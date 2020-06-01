В Жуковке будут судить двух брянцев, подозреваемых в вымогательстве

Двое нигде не работающих жителей Брянска 21 и 22 лет предстанут перед Жуковским районным судом по обвинению в вымогательстве. Об этом в четверг сообщила прокуратура Брянской области.

Во версии следствия, обвиняемый в феврале заполучили интимные видеозаписи потерпевшего, жителя Жуковки, и под угрозой публикации их в интернете получили от него 135 тысяч рублей.

А затем в марте потребовали за окончательное удаление записей дополнительных денег.

Про получении от потерпевшего в качестве платы мобильного телефона, который он купил в кредит за 111 тысяч рублей они были взяты с поличным.

Теперь им грозит до семи лет колонии.