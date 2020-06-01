В Жуковке будут судить двух брянцев, подозреваемых в вымогательстве
Двое нигде не работающих жителей Брянска 21 и 22 лет предстанут перед Жуковским районным судом по обвинению в вымогательстве. Об этом в четверг сообщила прокуратура Брянской области.
Во версии следствия, обвиняемый в феврале заполучили интимные видеозаписи потерпевшего, жителя Жуковки, и под угрозой публикации их в интернете получили от него 135 тысяч рублей.
А затем в марте потребовали за окончательное удаление записей дополнительных денег.
Про получении от потерпевшего в качестве платы мобильного телефона, который он купил в кредит за 111 тысяч рублей они были взяты с поличным.
Теперь им грозит до семи лет колонии.
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