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В Жуковке будут судить двух брянцев, подозреваемых в вымогательстве

Опубликовано Сегодня, 14:20

Двое нигде не работающих жителей Брянска 21 и 22 лет предстанут перед Жуковским районным судом по обвинению в вымогательстве. Об этом в четверг сообщила прокуратура Брянской области.

Во версии следствия, обвиняемый в феврале заполучили интимные видеозаписи потерпевшего, жителя Жуковки, и под угрозой публикации их в интернете получили от него 135 тысяч рублей.

А затем в марте потребовали за окончательное удаление записей дополнительных денег.

Про получении от потерпевшего в качестве платы мобильного телефона, который он купил в кредит за 111 тысяч рублей они были взяты с поличным.

Теперь им грозит до семи лет колонии.

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