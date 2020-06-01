В Брянске осудили на девять лет закладчицу из Украины
В Брянске вступил в законную силу после решения облсуда приговор, который вынес Советский районный суд гражданки Украины 23 лет, признанной виновной в распространении наркотиков на территории областного центра.
Суд первой инстанции установил, что осужденная договорилась через мессенджер Телеграм с наркодиллером, что будет получать от него оптовые партии наркотиков и за 100 тысяч рублей в месяц распространять их по Брянску через закладки.
При размещении очередной закладки возле остановки «Мясокомбинат» в Советском районе ее задержали полицейские.
За торговлю наркотиками осужденная получила девять лет лишения свободы. Попытка обжаловать этот приговор в областном суде оказалась безрезультатной.
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