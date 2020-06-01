В Погаре осудили двух участников ограбления ювелирного магазина

В Погаре районный суд вынес приговор двум участникам ограбления ювелирного магазина в райцентре. Об этом сообщила областная прокуратура.

В ночь с 4 на 5 февраля осужденные вместе с сообщниками, установить которых следствию не удалось, проникли в помещении ювелирного магазина, расположенного в Погаре, и пытались вскрыть сейф, в котором находились драгоценности общей стоимостью 5 млн рублей.

До того, как проникнуть в магазин, злоумышленники прокололи шины на автомобилях продавца и владельца торговой точки и организовали срабатывание сигнализации в магазине, удаленном от объекта их криминального интереса, чтобы отвлечь росгвардейцев.

Получив по рации от сообщников сообщение, что Росгвардия уже едет к ним, грабители пытались скрыться. Но двоим из них уйти не удалось.

Суд приговорил обоих к реальным срокам — пяти годам и четырем годам и четырем месяцам строгого режима.