Жительницу Дятьковского района искусал бобер

Жители Дятьковского района Брянщины в соцсетях рассказали о своей землячке, на которую напал бобер. Инцидент имел место в деревне Чернятичи.

«Рука, нога и плечо покусаны до крови. Зверь зубами даже в артерию попал на ноге», − написал в соцсети очевидец.

Комментаторы отмечают, что животное могло защищать потомство — у бобров сейчас как раз период, когда они выводят детенышей. Но не исключают, что зверь мог страдать бешенством и рекомендуют жертве его агрессии пройти курс уколов.