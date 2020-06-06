Приемный отец истощенной брянской девочки признался, что был в запое

Приемный отец девочки, которую ранее доставили в больницу из дома во Флотском переулке Брянска с обмороженными ногами и в состоянии крайнего истощения, признался в комментарии Life.ru, что не кормил ребенка, потому что находился в запое.

«Обмотали её тряпками и отнесли вон туда в сад, чтоб снять. Полиция именно так сделала, да. Сняли трусы с неё, одежду, обмотали тряпкой, и видео вот снято, не в доме, а именно в сарае, — заявил мужчина. — Мой сын затормозил, не пришёл вовремя. Я пьяный был, я не спорю, я всегда виноват, всю вину валите на меня», — сказал он.

Приемный отец девочки утверждает, что ребенка выводили играть во двор, а старшие дети играли с ней. Всего в семье шестеро собственных детей. Из двух приемных, которые они взяли, одного ребенка через полгода вернули в детдом.

Изъятая из семьи девочка находится в больнице. В семь лет она весит девять килограммов, а уровень ее развития соответствует трем годам. Приемный отец утверждает, что работники социальных служб были в курсе проблем ребенка со здоровьем, но никаких выплат по инвалидности семья якобы не получала. Он также сказал, что сожалеет о случившемся.

Региональный детский омбудсмен Инна Мухина рассказала Life.ru, что Ира, так зовут изъятого из семьи ребенка, находится в больнице, где адаптируется, привыкает к медикам, а работники регионального СУ СКР подарили ей телевизор, и теперь она может смотреть мультики.

Приемная мать, ушедшая с родными детьми от мужа из-за его постоянных пьянок, по решению суда заключена под стражу. Уголовное дело возбуждено не только в отношении нее, но и на чиновницу органа опеки и попечительства, курировавшую эту семью.