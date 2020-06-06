В Брянске за неделю попались 80 любителей пьяной езды

За минувшиую неделю инспекторы ГИБДД выявили на дорогах Брянска 80 водителей с признаками опьянения. Об этом в понедельник сообщило областное УГИБДД.

У 36 человек подтвердилось состояние опьянения после медосвидетельствования, 39 отказались от его прохождения. В отношении пяти любителей пьяной езды регается вопрос о возбуждении уголовных дел, так как за этим занятием они попались повторно.

За неделю инспекторы ГИБДД 23 пьяных пешехода и выявили 34 нарушителя правил перевозки детей в автомобиле.

Всего за минувшую неделю в городе зарегистрировано 133 ДТП с материальным ущербом.