Житель Почепа осуждён за растрату дизтоплива с топливной карты «Мираторга»
К штрафу по ст.160 УК РФ приговорён житель Почепа Геннадий Банный, который покупал неизвестно кому дизтопливо с помощью чужой топливной карты — принадлежащей подразделению «Мираторга». Дело рассматривалось в сухиничском суде, поскольку 60-летний водитель находился в командировке в калужском подразделении «Брянской мясной компании» (входит в агрохолдинг).
Мужчина попался на покупке дизельного топлива для неустановленной машины (или вовсе себе в канистру) с заведомо чужой топливной карты «Роснефть», принадлежащей «Брянской мясной компании». За одну заправку 7 января он накупил с её помощью дизтоплива на 4,5 тысячи рублей.
Топливная карта отличается от банковской только тем, что вместо денег единицами стоимости на ней являются литры топлива, а так как эти карты также эмитируются банками, то все правила использования банковских карт распространяются и на них. Заправка за счёт этой карты любого транспортного средства кроме принадлежащих компании, для которой выпущена эта карта — растрата.
Суд признал Банного виновным в растрате 4450 рублей 00 копеек (столько стоили 100 литров дизельного топлива) и приговорил к штрафу в 7 тыс. рублей. Работы в компании подсудимый Банный лишился — приговор он заслушивал уже как безработный.
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