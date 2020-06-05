За прошлую неделю мошенники обманули 46 брянцев
За прошлую неделю мошенники выманили у 46 жителей Брянщины 4 илн 731 тыс. 900 рублей. Об этом сообщило в понедельник УМВД по региону.
Большинство аферистов действовали от имени сотрудников банка. Получив доступ к счетам 40 жертв, они списали оттуда в общей сложности 4 млн 517,5 тыс. рублей.
Жительница Новозыбкова перевела 35 тысяч рублей взломщику чужих страниц в соцсетях, будучи уверена, что дает взаймы родственнику.
Жительницу Севского района, продававшую в интернете косметику, аферситы обманули на 45 тысяч рублей, жителя Советского района, искавшего в интернете работников — на 60 тыс., жительницу Бежицкого района Брянска, продававшую дубленку — на 7 тыс. рублей, а жительницу Новозыбковского района, которая продавала детскую коляску — на 4,7 тыс.
Работникам организации, расположенной в Жуковском районе, позвонил неизвестный, назвавщйся проверяющим. Пообещав посетить их с проверкой в ближайшее время он предложил материально простимулировать его лояльность. Поверив, работники организацию перевели на его карту 62,7 тыс. рублей.
По всем эпизодам решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
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