На улице Дуки в Брянске машина сбила велосипедиста

На улице Дуки в Брянске случилось ДТП, в котором пострадал велосипедист. Об этом в понедельник сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел накануне вечером в районе 19:30. В одном из дворов по улице Дуки автомобиль Ниссан под управлением женщины 36 лет сбил велосипедиста.

У пострадавшего медики диагностировали ушибы мягких тканей лица и головы. Госпитализация ему не потребовалась.