В Севском районе полиция раскрыла кражу зерна со склада

В Севском районе полицейские раскрыли кражу 300 кг зерна с неохраняемого склада в селе Поздняшовка, который принадлежит жителю села 58 лет. Об этом в понедельник сообщило региональное УМВД.

В преступлении подозревается местный житель 46 лет. По версии следствия, он воспользовался тем, что на складе не было охраны, вынес зерно и распродал его односельчанам.

Зерно, которое он уже успел распродать, полиция намерена изъять и вернуть законному владельцу.

Ранее подозревемый уже был судим за кражу. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.