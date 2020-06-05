В Брянске полиция оперативно раскрыла грабеж

Житель Брянска 41 года написал заявление в полицию на собутыльника, отобравшего у него кошелек с двумя тысячами рублей. Об этом в понедельник сообщило УМВД по Брянской области.

Житель Бежицы рассказал, что выпивал с молодым соседом. Тот попросил денег взаймы, а после отказа вступил с собутыльником в конфликт и отобрал кошелек.

По подозрению в преступлении полицейские задержали неработающего брянца 24 лет, ранее судимого. По версии следствия, он признался, что отобрал деньги, разозлившись, что потерпевший не давал ему в долг.

За грабеж ему грозит до семи лет колонии. Ждать окончания следствия и суда он будет в СИЗО.