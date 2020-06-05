Пропавшую под Брянском бабушку нашли живой в овраге

В окрестностях поселка Супонева нашлась живой пропавшая ранее местная жительница 1937 года рождения. Об этом сообщил на своей странице во ВКонтакте брянский поисковый отряд «Лиза Алерт».

Волонтеры больше двух суток искали пропавшую в окрестностях поселка и пойме Десны. Найдена она в итоге была в ночь на понедельник в овраге. Как выяснилось, она сорвалась туда и не смогла выбраться сама.

Пожилую женщину вынесли из оврага на носилках. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.