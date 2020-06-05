В Трубчевском районе парень утонул в водоеме

В Трубчевском районе на одном из водоемов, купаясь, утонул молодой парень. Сообщение об этом появилось в местной группе «Подслушано Трубчевск» во ВКонтакте.

«Утонул молодой парнишка, звал на помощь ,и ни один с...а здоровый мужик не поплыл помочь.Люди очнись ,такая беда может произойти и с вами, нужно цепляться за любую возможность помочь .Сил родителям», — написал анонимный автор публикации.

Одна из комментаторов написала, что погибший приходится ей племянником.

Ранее мы сообщали, что многие брянцы из-за аномальной жары фактически открыли купальный сезон в выходные и ишут на пляжах спасения от зноя.