В Брянске продавец наркотиков хранил марихуану в грецких орехах

В Брянске полицейские задержали подозреваемого в сбыте мелких партий наркотиков. Об этом сообщило региональное УМВД.

По версии следствия, подозреваемый заказывал у анонимного наркодиллера мелкие партии запрещенных к свободному обороту веществ, которые затем на съемной квартире расфасовывал, хранил и распродавал в розницу через систему закладок.

На квартире, которую снимал подозреваемый, полицейские нашли пять пакетиков с марихуаной, спрятанные внутри склеенных скорлупок от грецких орехов.

Возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков. Фигуранту грозит до восьми лет колонии.