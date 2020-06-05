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В Брянске продавец наркотиков хранил марихуану в грецких орехах

Опубликовано Сегодня, 12:38

В Брянске полицейские задержали подозреваемого в сбыте мелких партий наркотиков. Об этом сообщило региональное УМВД.

По версии следствия, подозреваемый заказывал у анонимного наркодиллера мелкие партии запрещенных к свободному обороту веществ, которые затем на съемной квартире расфасовывал, хранил и распродавал в розницу через систему закладок.

На квартире, которую снимал подозреваемый, полицейские нашли пять пакетиков с марихуаной, спрятанные внутри склеенных скорлупок от грецких орехов.

Возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков. Фигуранту грозит до восьми лет колонии.

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