Жителя Брянщины будут судить за обналичивание материнского капитала

В Унече предстанет перед судом житель региона, обвиняемый в мошенничестве с материнским капиталом. Об этом сообщила прокуратура Брянской области.

По версии следствия, обвиняемый с января по декабрь позапрошлого года провел пять сделок по обналичиванию материнского капитала через приобретение непригодного к проживанию жилья.

Ущерб от инкриминируемых ему действий оценивается более чем в 2 млн рублей.

Предварительное расследование по уголовному делу провели оперативники регионального УФСБ.