В Жуковке будут судить обвиняемых в браконьерстве

Брянская природоохранная прокуратура передала в суд дело в отношении двух жителей Жуковского района, обвиняемых в браконьерстве. Об этом во вторник сообщила областная прокуратура.

По версии следствия, в марте обвиняемые ловили рыбу с использованием запрещенных орудий лова, которые расставили на путях миграции рыб. У них были изъяты окунь, линь, щука, две плотвы и 54 карася. Суммарная стоимость незаконно выловленной рыбы оценивается в 15 675 рублей. Нанесенный ущерб обвиняемые возместили во время следствия.