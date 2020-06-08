Брянцу, устроившему стрельбу на улице, предъявили обвинение

В Брянске предъявили обвинение местному жителю 29 лет, устроившему стрельбу на Почтовой улице в Бежицком районе. Ему инкриминируется хулиганство. Об этом сообщило во вторник региональное УМВД.

На допросах обвиняемый утверждает, что якобы защищал девушку от ее спутника.

По версии следствия, к шедшей по улице паре подошли двое мужчин. Во время словесной перепалки обвиняемый вырвал у девшки телефон, а затем взял из салона припракованного рядом автомобиля травматический пистолет «Оса» и выстрелил в землю. А срикошетившая пуля попала спутнику девушки в голову.

Подозреваемому грозит до пяти лет колонии.