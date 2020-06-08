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В Климовском районе прокуратура заблокировала сайт с запрещенной информацией

Опубликовано Сегодня, 08:00

Прокуратура Климовского района через суд заблокировала сайт с запрещенным контентом. Об этом накануне сообщила прокуратура Брянской области.

Во время мониторинга интернет-сайтов сотрудники надзорного ведомства обнаружили ресурс, продававший иностранцам справки о прохождении медицинского обследования без самой процедуры осмотра врачами.

Доступ на сайт был открытый, без регистрации и пароля.

Поскольку оказание таких услуг запрещено, прокуратура обратилась с иском о блокировании сайта в суд, и тот поддержал исковые требования. Сайт включен в список запрешенных ресурсов, а допуск к нему заблокирован.

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