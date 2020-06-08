На Объездной улице в Брянске загорелся грузовик

На Объездной уулице Брянска случился пожар. Загорелся грузовой автомобиль во время движения.

Фото с места инцидента было опубликовано в сообществе «Подслушано Брянск» во ВКонтакте. Комментаторы предполагают, что автомобиль не выдержал жары.

По имеющейся информации, пожар был потушен. На месте инцидента образовалась пробка.

Официальной информации о случившемся пока нет.