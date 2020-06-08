Полиция подозревает в поножовщине жителя Добруни

В поселке Добрунь Брянского района медики подобрали на улице мужчину с ножевой раной. Житель Добруни 58 лет утверждал, что ранил себя сам, однако проведенная полицейскими проверка показала иную картину. Об этом во вторник сообщило региональное ГУ МВД.

По версии следствия, потерпевщий в день инцидента выпивал вместе с другим жителем поселка 51 года, поссорился с ним, и тот ударил его ножом. А потерпевший выгораживал его до последнего, считая, что сам спровоцировал конфликт.

Подозреваемому предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 10 лет колонии.