В Унече полицейские оперативно раскрыли кражу
В Унечском районе полицейские оперативно раскрыли кражу из нежилого дома. Об этом во вторник сообщило региональное УМВД.
В полицию обратилась уроженка деревни Судынка 42 лет, живущая в Унече. Она рассказала, что в ее отсутствие неизвестные, выставив окно, проникли в принадлежащий ей дом и совершили кражу. Пропали фотоаппарат, телевизор, золотые серьги, посуда, одежда и постельное белье. Общая стоимость украденного составила 26 тыс. рублей. Пропажу потерпевшая заметила, когда приехала навестить родные места.
Через два часа полицейские вышли на след подозреваемых. Ими оказались жительница деревни 19 лет и ее несовершеннолетняя сестра. По версии следствия, они проникли в дом, пользуясь отсутствием хозяйки.
Все украденное подозреваемые вернули.
Им инкриминируется совершение кражи и грозит до пяти лет колонии.
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