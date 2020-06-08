В Брянском районе пьяный мотоциклист врезался в дорожный знак

Информация о пьяном ДТП в Брянском районе появилась в группе «Тревожный Брянск» во ВКонтакте.

Сообщается, что в поселке Отрадное мотоциклист, будучи за рулем нетрезвым, врезался в дорожный знак и попал в больницу с переломом позвоночника.

Официальной информации с места происшествия пока нет.