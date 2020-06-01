В Унече осудили виновника ДТП с тремя погибшими

В Унече районный суд вынес приговор водителю из Республики Беларусь, признанному виновником ДТП с тремя погибшими и пятью пострадавшими. Об этом в среду сообщила областная прокуратура.

Суд установил, что 1 июля прошлого года подсудимый создал аварийную ситуацию, которая обернулась смертельным ДТП, на федеральном транспорте. Выполнив на дороге Брянск — Новозыбков разворот в неположенном месте, он прицепом перегородил движение в обоих направлениях. В результате в него врезалась маршрутка с пассажирами, следовавшая в Брянск со стороны Клинцов.

Три человека, находившися в микроавтобусе, погибли, еще пять, включая малолетнего ребенка, были тяжело травмированы.

Суд назначил виновнику ДТП четыре года колонии-поселения и на два года лишил его права работать водителем.