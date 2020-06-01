Полицейский, убивший подростка в Локте, пытается смягчить приговор в облсуде

Бывший сотрудник полиции Денис Терехов из Брасовского района, осужденный за то, что забил насмерть подростка в поселке Локоть, подал апелляционную жалобу на свой приговор в областной суд. Назначенное ему наказание экс-полицейский считает слишком суровым и надеется смягчить.

Ранее обжаловала приговор также его защита.

Свою жалобу в облсуд направила и сторона обвинения, но та считает приговор Терехову, наоборот, слишком мягким.

Суд установил, что в августе прошлого года Терехов около кафе в поселке Локоть сбил с ног и несколько раз ударил по голове местного подростка. Тот от полученных ударов впал в кому и 31 августа умер в больнице, не приходя в сознание.

Терехов получил 13 с половиной лет колонии.