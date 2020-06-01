Житель Мглина хранил у себя дома целый арсенал

Мглинский районный суд вынес приговор жителю района, признанному виновным в хранении боеприпасов, взрывчатых веществ и конструктивных элементов оружия. Об этом сообщила накануне областная прокуратура.

В суд было установлено, что полицейские нашли на дому у подсудимого целый арсенал: минометную мину времен Великой Отечественной войны, пять артиллерийских снарядов, 11 патронов к винтовке Мосина, винтовочный затвор и основную часть винтовки. Все найденные боеприпасы, взрывчатые вещества и фрагменты огнестрельного оружия оказались пригодными к использованию.

Суд назначил осужденному год лишения свободы с испытательным сроком в один год и семь тысяч рублей штрафа.