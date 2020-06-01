Полицейские нашли под Новозыбковом плантацию конопли

Во время осмотра домовладения при расследовании уголовного дела полицейские заодно обнаружили целую плантацию конопли. В двух парниках на территории участка они нашли 42 куста наркосодержащего растения. Об этом сообщило в среду региональное УМВД.

Заглянуть в парники полицейские решили, обратив внимание на нервозность в поведении владельца дома и его сожительницы.

Женщина, которая ранее уже была судима, призналась, что выращивала коноплю. Но утверждает, что планировала использовать ее только для хозяйственных нужд — скормить курам.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемой грозит до двух лет колонии.