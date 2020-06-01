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В Брянске вынесли приговор участнику вооруженной банды

Опубликовано Сегодня, 16:50

В Брянске суд рассмотрел особым порядком дело по обвинению в ряде преступлений участника вооруженной банды и вынес ему приговор. Об этом в среду сообщила областная прокуратура.

При рассмотрении дела было установлено, что подсудимый стал участником вооруженной банды, которая планировала специализироваться на отъеме недвижимости и другой дорогостоящей собственности у жителей Брянска и в ее составе участвовал в убийстве одного из потерпевших с целью завладения его земельным участком.

Под видом покупателей участка бандиты назначили потерпевшему встречу, на которой его убили, а тело закопали в гараже одного из участников банды. Впоследствии они планировали, завладев документами на землю, переоформить ее на подставное лицо и продать, а вырученные деньги поделить.

Было также установлено, что подсудимый сделал из охотничьего ружья обрез.

За совершенные преступления осужденный получил 12 лет колонии особого режима с двумя годами ограничения свободы. Кроме того, он должен выплалить 700 тысяч рублей компенсации морального вреда родственникам потерпевшего.

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