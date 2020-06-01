Суд оштрафовал жителя Мглина за вандализм

В Мглине суд вынес решение по делу жителя Унечи 23 лет, обвиняемого в акте вандализма. Об этом сообщила в среду областная прокуратура.

Было установлено, что в ночь на 13 марта подсудимый, будучи пьяным, испортил четыре урны, семь цветников и бетонный вазон, расположенные в Мглине на улице Советской. Общий ущерб от его действий власти района оценили в более чем 1 тысячу рублей.

Благодаря тому, что подсудимый ранее не имел проблем с законом и полностью возместил ущерб, суд ограничился штрафом в семьи тысяч рублей.