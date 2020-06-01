Директора лесопожарной службы оштрафовали на 18 тысяч рублей

Прокуратура выявила нарушения законодательства при закупке техники и спецсредств для нужд лесопожарной службы в рамках реализации найпроекта «Экология» и регионального проекта сохранения лесов.

Проверка показала, что в контрактах на закупку противопожарных цистерн, тракторов с навесным оборудованием, противопожарной установки высокого давления, мотопомпы с рукавами и ранцев для пожарных общая сумма неустойки была незаконно ограничена ценой контракта.

За это директор лесопожарной службы был оштрафован на 18 тысяч рублей, а два должностных лица получили дисциплинарные взыскания.