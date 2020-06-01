В Брянске мужчина избил полицейского на площади Ленина

Участники сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте активно обсуждают ролик об избиении полицейского. Как пишет автор публикации, инцидент имел место в среду на площади Ленина со стороны БГИТУ.

Большинство комментаторов осуждают напарницу избиваемого сотрудника полиции, которая практически не вмешивается в конфликт, только подает напарнику наручники, когда тому удается взять верх над напавшим на него мужчиной. Некоторые участники дискуссии отмечают, что так полицейскому и надо.