Полиция задержала подозреваемых в нападении на своего сотрудника

Полицейские задержали двух брянцев, подозреваемых в оскорблении своего сотрудника и нападении на него. Об этом в четверг сообщила пресс-служба областного УМВД.

По версии следствия, наряд патрульно-постовой службы остановил двух пьяных брянцев около одного из домов по проспекту Ленина. На законные требования стражей порядка подозреваемые ответили нецензурщиной и начали избивать одного из патрульных.

Оба нападавших были задержаны и находятся под арестом.

Полицейские составили на них административные протоколы о нарушении масочного режима и мелком хулиганстве.

Были также переданы в региональное СУ СКР материалы для возбуждения уголовных дел об оскорблении представителя власти и нападение на него. За это им грозит до пяти лет колонии.

Видеоролик, запечатливший нападение на полицейского, был ранее опубликован в одном из брянских пабликов во ВКонтакте.