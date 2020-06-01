Начальника отдела брянского казенного учреждения будут судить за получение «отката»

В Брянске следственные органы передают в суд уголовное дело о получении крупной взятки начальником административно-хозяйственного отдела одного из расположенных в областном центре казенных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, обвиняемый получил так называемый «откат» в сумме 288 тыс. рублей от представителя коммерческой компании за заключение с ней договора на техобслуживание офисной техники, находящейся на балансе учреждения.

Преступление выявили оперативники УБЭПиПК регионального УМВД.